Общество 29.08.2020 11:19
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29.08.2020 11:19
Сегодня в Волгоградской области открывается охота на пернатых. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомприроды, на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь сезон охоты продлится по 6 декабря, на болотно-луговую - по 15 ноября.
Чтобы не нарваться на неприятности, охотникам необходимо помнить о нормах добычи и действии на ряде территорий региона в пожароопасный период режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
По нормам добычи облкомприроды напоминает, что разрешено добывать не более пяти гусей, десяти уток, десяти вальдшнепов, семи лысух, десяти перепелов, пяти куропаток и десяти куликов в сутки. Кроме того, пока запрещена добыча фазанов – охота на них откроется только 17 октября.
За нарушение правил охоты предусмотрено административное наказание в виде штрафа или лишения права охоты, а в особых случаях - уголовная ответственность. Кроме того, за превышение норм добычи с охотника будет взыскан ущерб, причиненный объектам животного мира. Следить за соблюдением правил охоты будут инспекторы облкомприроды. С субботы, 29 августа, рейдовая работа в охотхозяйствах региона усиливается.
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