Общество 28.08.2020 12:31
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28.08.2020 12:31
Увеличилось количество больных коронавирусом в Калачевском психоневрологическом интернате. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Диагноз подтвердился уже у 49 человек – персонала и пациентов учреждения. Все они госпитализированы в волгоградские медучреждения. Так, сотрудники лечатся в областном госпитале ветеранов войны, а постояльцы – в филиале психиатрической больницы №2, переоборудованной для оказания медпомощи коронавирусным пациентам.
Между тем, о причине вспышки COVID-19 в учреждении, которое работало в закрытом режиме, до сих пор ничего не известно. Ранее в облкомздраве заявляли, что эпидемиологическим расследованием занимается управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. В Волгоградской области всего за период пандемии вспышки коронавирусной инфекции были зафиксированы в трех психоневрологических интернатах, в частности, в Ленинском и в Урюпинском районах.
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