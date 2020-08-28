



Увеличилось количество больных коронавирусом в Калачевском психоневрологическом интернате. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Диагноз подтвердился уже у 49 человек – персонала и пациентов учреждения. Все они госпитализированы в волгоградские медучреждения. Так, сотрудники лечатся в областном госпитале ветеранов войны, а постояльцы – в филиале психиатрической больницы №2, переоборудованной для оказания медпомощи коронавирусным пациентам.

Между тем, о причине вспышки COVID-19 в учреждении, которое работало в закрытом режиме, до сих пор ничего не известно. Ранее в облкомздраве заявляли, что эпидемиологическим расследованием занимается управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. В Волгоградской области всего за период пандемии вспышки коронавирусной инфекции были зафиксированы в трех психоневрологических интернатах, в частности, в Ленинском и в Урюпинском районах.







