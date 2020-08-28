На улице Волгограда появилась дополнительная полоса

Общество 28.08.2020 09:37
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28.08.2020 09:37
На участке пересечения ул. Исторической и Домостроителей в направлении ш. Авиаторов появилась полноценная полоса протяженностью порядка 70 метров. Работы по расширению проезжей части велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Обустройство дополнительной полосы позволило ликвидировать скопление большегрузов на перекрестке с ул. Исторической. Также в ближайшее время на данном перекрестке подрядная компания проведет модернизацию светофорных объектов и установит знаки. Рабочие установят на консольные опоры современные светофоры с обратным отсчетом.
В предыдущие годы на проезжей части ул. Домостроителей и примыкающем к ней проезде Мостовом муниципалитет провел комплексное восстановление дорожного покрытия. Кроме того, в этом году специалисты ООО «Светосервис-Волгоград» на данной улице смонтировали свыше 80 современных светодиодных светильников.
Аналогичные работы по возведению дополнительной полосы были выполнены на проспекте Жукова. Специалисты обустроили полноценную четвертую полосу от остановки общественного транспорта «Технологический колледж» до здания № 94Д протяженностью порядка 240 метров и шириной 3,5 метра. Реконструкция позволила устранить заторы в час пик на данном участке улично-дорожной сети и избавила водителей от необходимости дополнительного маневрирования, повысила пропускную способность дороги и безопасность движения.
Оптимизация дорожного движения с созданием развязок, обустройством кругового движения, а также установкой новых светофоров осуществляется после приведения в нормативное состояние уличной сети города. Так, за последние несколько лет в Волгограде появилось свыше тысячи новых светофорных объектов, большая часть которых оснащена системой обратного отсчета времени и устройствами звуковой сигнализации. Кроме того, для обеспечения безопасности на улицах и перекрестках произведен монтаж свыше 300 консолей, на которых установлены светофоры и дорожные знаки. Проведение данных мероприятий предусматривает также синхронизацию режимов работы светофоров, при необходимости изменение направлений движения по полосам, расширение проезжей части на крупных перекрестках, организацию дополнительного парковочного пространства.
В текущем году в рамках нацпроекта в областном центре будет дополнительно переоборудовано свыше 20 перекрестков с установкой светофорного оборудования, дорожных знаков, выносных консолей и ограждений.
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