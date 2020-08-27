Прокурор Волгоградской области вскрыл нарушения в исправительной колонии

Общество 27.08.2020 15:16
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27.08.2020 15:16
Исправительную колонию №12 в Волжском сегодня с проверкой посетил прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, руководитель надзорного ведомства осмотрел производственные мастерские, столовую, жилые, дисциплинарные и другие помещения. Осужденные имели возможность пожаловаться прокурору на условия пребывания и задать волнующие вопросы, однако никаких жалоб и вопросов не поступило.
«Вместе с тем в ходе прокурорской проверки вскрыты отдельные нарушения закона в сфере материально-бытового обеспечения осуждённых, а также иные факты несоблюдения действующего законодательства. Итоги проверки обсуждены с руководством территориального органа УИС и проверенного учреждения, в целях устранения имеющихся недостатков приняты меры прокурорского реагирования», - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.
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