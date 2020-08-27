Общество

В Волгограде ищут очевидцев страшного взрыва на АЗС

Общество 27.08.2020 10:55
0
27.08.2020 10:55


Очевидцев и свидетелей взрыва, произошедшего в Волгограде 10 августа на АГЗС №36 на проспекте Ленина, 124А просит откликнуться  ООО «ГЭС Поволжье». 
«При наличии записи с телефонов или видеорегистраторов, которые зафиксировали события временного промежутка с 12:00 до 12:40, просьба связаться по телефону +7-960-869-77-79 (WрatsApp,Viber)», - сообщили ИА «Высота 102» в компании.
В результате ЧП на газовой автозаправке в Тракторозаводском районе пострадали 13 человек, в числе которых четверо сотрудников МЧС. Один из них скончался. 
Сейчас следственными органами расследуется уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
27.08.2020 14:06
Общество 27.08.2020 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2020 12:36
Общество 27.08.2020 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2020 12:10
Общество 27.08.2020 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2020 11:41
Общество 27.08.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2020 09:55
Общество 27.08.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2020 09:45
Общество 27.08.2020 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2020 08:22
Общество 27.08.2020 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 21:40
Общество 26.08.2020 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 21:28
Общество 26.08.2020 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 19:51
Общество 26.08.2020 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 17:30
Общество 26.08.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 16:19
Общество 26.08.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 15:25
Общество 26.08.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2020 15:09
Общество 26.08.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 13:19
Общество 26.08.2020 13:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:06
Болельщика «Спартака» арестовали на неделю за дым на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
14:00
Смерть на трамвайных путях: в Волжском автомобилист врезался в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Узнай преступников: СК рассчитывает на зоркие глаза жителей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Ни в какие ворота: руководитель Волгоградского УФАС – о «могильной тишине»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Студенты МГУ впервые проходят производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе» в онлайн-форматеСмотреть фотографии
11:54
Бой на плато: Волгоградская область отчаянно сражается с коронавирусомСмотреть фотографии
11:41
Шизофреник и алкоголик рулили в УрюпинскеСмотреть фотографии
11:28
Скромная взятка подвела сотрудника Росреестра под статьюСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде ищут очевидцев страшного взрыва на АЗССмотреть фотографии
09:55
За дымовую шашку на матче «Ротора» и «Спартака» в Волгограде ответит житель МосквыСмотреть фотографии
09:45
Волгоград отпразднует День города в виртуальном режимеСмотреть фотографии
08:22
Матч волгоградского «Ротора» и московского «Спартака» стал самым посещаемымСмотреть фотографии
06:31
«Пилите, Шура, пилите»: в офисах волгоградских управляющих компаний прошли обыскиСмотреть фотографии
21:40
«За август платить нечем»: знаменитые Сурские бани в Волгограде на грани разоренияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:28
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» красиво проиграл московскому «Спартаку» - 0:1Смотреть фотографии
19:51
Болельщики «Спартака» раскрасили будни Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
19:27
Сентябрь на носу: какие законы вступят в силуСмотреть фотографии
17:49
Реальный разговор: волгоградка ошарашила телефонного аферистаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
В Волгограде столкнувшиеся с очередями детские поликлиники меняют график работыСмотреть фотографии
16:19
Болельщики «Спартака» поднялись на Мамаев Курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
«Эмоции – настоящие!»: РИТЭК провел конкурс профмастерства в формате онлайнСмотреть фотографии
15:25
Сбербанк снизил ставку по образовательному кредиту с господдержкой до 3%Смотреть фотографии
15:23
Во все тяжкие: в Волгограде два студента «закладывали» все летоСмотреть фотографии
15:11
Новый обучающий модуль поможет самостоятельно организовать путешествиеСмотреть фотографии
15:09
Так бывает: под Волгоградом глава поселения осыпал дочь муниципальными контрактамиСмотреть фотографии
13:34
От коронавируса в Волгограде умерли мужчины с подорванным здоровьемСмотреть фотографии
13:19
Команда московского «Спартака» перед игрой с волгоградским «Ротором» посетила Мамаев курганСмотреть фотографии
12:38
Россияне оценили уровень заботы работодателей о своем здоровьеСмотреть фотографии
12:03
Две смерти и более сотни заболевших: коронавирус шагает по плато в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Нашел, потратил, в тюрьму: в Волгограде 18-летний парень сходил на шопинг с чужой картойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 