В Волгограде ищут очевидцев страшного взрыва на АЗС

Общество 27.08.2020 10:55
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27.08.2020 10:55
Очевидцев и свидетелей взрыва, произошедшего в Волгограде 10 августа на АГЗС №36 на проспекте Ленина, 124А просит откликнуться ООО «ГЭС Поволжье».
«При наличии записи с телефонов или видеорегистраторов, которые зафиксировали события временного промежутка с 12:00 до 12:40, просьба связаться по телефону +7-960-869-77-79 (WрatsApp,Viber)», - сообщили ИА «Высота 102» в компании.
В результате ЧП на газовой автозаправке в Тракторозаводском районе пострадали 13 человек, в числе которых четверо сотрудников МЧС. Один из них скончался.
Сейчас следственными органами расследуется уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб.
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