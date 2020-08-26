Происшествия

Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП в Волгограде

Происшествия 26.08.2020 10:51
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26.08.2020 10:51


Авария с участием автомобиля "Яндекс. Такси" произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером напротив дома №2/1 по улице Аренского иномарка "Renault Logan", которой управлял 42-летний водитель, врезалась в попутный автомобиль "Hyundai Accent". 
По предварительной информации, водитель "Renault Logan" совершил столкновение с легковушкой при повороте. В результате пострадала 24-летняя пассажирка автомобиля такси. Ее госпитализировали в больницу.

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