Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП в Волгограде





Авария с участием автомобиля "Яндекс. Такси" произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером напротив дома №2/1 по улице Аренского иномарка "Renault Logan", которой управлял 42-летний водитель, врезалась в попутный автомобиль "Hyundai Accent".

По предварительной информации, водитель "Renault Logan" совершил столкновение с легковушкой при повороте. В результате пострадала 24-летняя пассажирка автомобиля такси. Ее госпитализировали в больницу.



