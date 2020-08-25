Новый кончик носа испортил жизнь жительнице Волгограда





Операция в клинике эстетической медицины не принесла жительнице Волгограда желаемого эстетического удовлетворения, обернувшись судом и потерей денег. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде, гражданка сделала в ООО "Клиника эстетической медицины "Олимп" за 26 тысяч рублей ринопластику (кончик носа), но результатам оказалась недовольна. В результате кончик носа удлинился и стал провисать до середины носовой перегородки, вместо выпуклости в середине перегородки появилась впадина, что придало носу округлую форму, также образовался незапланированный рубец на коже.

Женщина обратилась в клинику с заявлением о бесплатной корректирующей операции носа, однако ей было отказано. Спор перешел в судебную плоскость.

В ходе рассмотрения дела были назначены судебно-медицинские экспертизы, которые проводились разными экспертными учреждениями. Каких-либо недостатков (дефектов) при оказании гражданке медицинской услуги в виде пластической операции – "Ринопластика" экспертные комиссии не установили. По их заключению, запланированный медицинский результат после проведения операции был достигнут, а послеоперационные рубцы являются закономерным следствием хирургического вмешательства, без которых невозможно проведение операций.

Учитывая мнения экспертов и то, что прогнозируемый эффект от применения пластической хирургии строго индивидуален, суд пришел к выводу, что с достоверностью положительный эффект от проведения пластических операций предопределен быть не может. Поскольку факт причинения вреда здоровью пациентки действиями ООО "Клиника эстетической медицины "Олимп" не нашел подтверждения в судебном заседании, в удовлетворении иска было отказано в полном объеме.

С волгоградки, которая проиграла иск, суд взыскал более 118 тысяч рублей - судебные расходы в размере 60 тысяч рублей и расходы за производство судебной экспертизы в размере 58 066 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



