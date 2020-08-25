В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung

Телеком 25.08.2020 10:50 Реклама
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25.08.2020 10:50 Реклама
В преддверии нового учебного года Билайн предлагает смартфоны Samsung с выгодой до 50%. Скидки действуют при покупке устройства в составе комплекта с услугами связи, аксессуарами и подпиской на «Амедиатеку» в сервисе «Билайн ТВ» на 6 месяцев.
Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новое предложение рассчитано на тех, кто хочет сменить свои устройства на новые, более мощные, которые пригодятся и для учебы, и для развлечений в перерывах между занятиями.
В акции участвуют сразу 9 смартфонов Samsung, среди которых: Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Note 10 lite, Samsung Galaxy S10 lite.
В комплект помимо нового смартфона также войдет один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, и доступ к подписке «Амедиатека» в составе сервиса Билайн ТВ на полгода. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.
Например, в акционный комплект вместе со смартфоном Samsung Galaxy А31 64Гб входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 500 рублей на связь по акции», аксессуары на сумму от 2 945 рублей и подписка «Амедиатека» в Билайн ТВ на полгода. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.
Количество товаров ограничено. Акция действует по 20 сентября 2020 года.
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