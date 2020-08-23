В машине было четверо: подростки погибли в ночной аварии под Волгоградом

ДТП в Городищенском районе произошло сегодня около 3-х часов ночи на 59 км автодороги Р-22 «Каспий» (ст.Качалинская – х.Вертячий – п.Гумрак). Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, по предварительным данным,16-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь со стороны поселка Гумрак в сторону поселка Новая Надежда нарушил правила расположения на проезжей части дороги, выехал на левую по ходу движения обочину и врезался в трубу оросительного канала.
В результате аварии водитель и 14-летний пассажир автомобиля скончались на месте.
17-летний и 14-летний пассажиры с травмами доставлены в больницу.