Общество 19.08.2020 14:40
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19.08.2020 14:40
Бригада строителей-азербайджанцев, пообещавшая 60-летней жительнице Краснослободска качественно и в срок отремонтировать крышу дома, жестоко обманула пожилую женщину, оставив ее под открытым небом в дождь, сообщает ИА "Высота 102". Сегодня жительница Краснослободска поделилась своей историей с редакцией информагентства, чтобы предостеречь других от строителей-обманщиков. "Может кто-то захочет воспользоваться их услугами, но прочитает вашу заметку, узнает, что они мошенники, и не пострадает как я", - пояснила Елена Викторовна желание предать огласке свою историю.
Со слов женщины, бригаду строителей она нашла по объявлению в газете "Звезда". Бригадир и двое рабочих оперативно приехали к женщине, осмотрели крышу и отправились покупать необходимые стройматериалы. Вскоре они вернулись с мешками цемента и еще чего-то, заявив заказчице, что за материалы она должна им 15 тысяч рублей. Женщина кассовых чеков не требовала и все оплатила. После этого рабочие разобрали крышу, запросили еще 50 тысяч рублей, а потом уехали, пообещав все доделать завтра. Однако на следующий день и последующие они не появились. На все звонки женщины бригадир отвечал одинаково - "мы едем". Никаких договоров со строителями пенсионерка не заключала, расписок не брала, только переписала паспортные данные бригадира, посчитав, что этого достаточно. Просьбу бригадира оплатить все заранее посчитала нормальной.
Пенсионерка верила, что рабочие починят ей крышу, еле-еле пережила два дождя, но потом решила нанять другую бригаду.
"Я снова позвонила бригадиру. По паспорту его зовут Эмин Мамедов. Сказала, что отказываюсь от их услуг и требую вернуть деньги обратно. Он сказал, что все вернет, перечислит мне на банковскую карту, но денег до сих пор нет", - сообщила женщина. После этого она обратилась с заявлением в полицию. "Я понимаю, что, конечно, сама виновата. Не надо быть такой доверчивой, но я даже подумать не могла, что столкнусь с мошенниками", - рассказала жительница Краснослободска.
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