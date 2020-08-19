



Рост операций в цифровых банковских сервисах отмечается на 103-159%. Это подтверждает индекс цифровой активности, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных. Причем, рост, начавшийся еще в начале июля, продолжается по сегодняшний день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Мы считаем, что это, прежде всего, связано с запуском мер господдержки, которые касаются компенсаций по части затрат из-за вспышки коронавируса. Один из примеров: льготный кредит малому бизнесу под 2 процента оформляется в онлайне, деньги становятся доступны после дистанционного открытия счета, – отмечает Наталья Сахарова, директор филиала МТС в Волгоградской области.– Еще одной причиной подобного тренда можно назвать открытие доступа к системе быстрых платежей. Совершать и получать переводы клиентам других банков теперь можно по номеру телефона, без комиссии и моментально».

Стоит также отметить еще одно изменение в потребительском онлайн-поведении. В августе волгоградцы стали меньше играть в компьютерные игры (впервые за пандемийные месяцы!), работать на удаленке и забросили онлайн-обучение. Зато сохраняется стабильно высокий спрос на онлайн-заказ еды, в два раза к прошлому году, и интернет-магазины. Прошлогодние значения шопинга превышены больше, чем в четыре раза.