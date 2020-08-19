Телеком

Стало известно, почему волгоградцы стали чаще пользоваться банковскими приложениями и финтехом

Телеком 19.08.2020 13:52
0
19.08.2020 13:52


Рост операций в цифровых банковских сервисах отмечается на 103-159%. Это  подтверждает индекс цифровой активности, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных. Причем, рост, начавшийся еще в начале июля, продолжается по сегодняшний день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Мы считаем, что это, прежде всего, связано с запуском мер господдержки, которые касаются компенсаций по части затрат из-за вспышки коронавируса. Один из примеров: льготный кредит малому бизнесу под 2 процента оформляется в онлайне, деньги становятся доступны после дистанционного открытия счета, – отмечает Наталья Сахарова, директор филиала МТС в Волгоградской области.– Еще одной причиной подобного тренда можно назвать открытие доступа к системе быстрых платежей. Совершать и получать переводы клиентам других банков теперь можно по номеру телефона, без комиссии и моментально». 
Стоит также отметить еще одно изменение в потребительском онлайн-поведении. В августе волгоградцы стали меньше играть в компьютерные игры (впервые за пандемийные месяцы!), работать на удаленке и забросили онлайн-обучение. Зато сохраняется стабильно высокий спрос на онлайн-заказ еды, в два раза к прошлому году, и интернет-магазины. Прошлогодние значения шопинга превышены больше, чем в четыре раза.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Телеком
14.08.2020 16:07
Телеком 14.08.2020 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.08.2020 13:51
Телеком 14.08.2020 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.08.2020 14:46
Телеком 12.08.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2020 19:34
Телеком 11.08.2020 19:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2020 10:55
Телеком 10.08.2020 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.08.2020 15:05
Телеком 07.08.2020 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2020 16:41
Телеком 05.08.2020 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.08.2020 15:47
Телеком 04.08.2020 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.08.2020 16:03
Телеком 03.08.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.07.2020 14:01
Телеком 31.07.2020 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2020 15:45
Телеком 30.07.2020 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.07.2020 15:17
Телеком 29.07.2020 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2020 15:25
Телеком 28.07.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.07.2020 15:42
Телеком 27.07.2020 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.07.2020 15:17
Телеком 24.07.2020 15:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:48
В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенкаСмотреть фотографии
15:27
Заразился в Сколково?: известный волгоградский бизнесмен заболел коронавирусомСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области массово откроются детские садыСмотреть фотографии
14:40
Под Волгоградом бригада строителей лихо развела на деньги пенсионеркуСмотреть фотографии
13:58
Структуры «Газпрома» уличили в ущемлении интересов жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Стало известно, почему волгоградцы стали чаще пользоваться банковскими приложениями и финтехомСмотреть фотографии
12:31
«Корпорация развития Волгоградской области» потерпела двойное фиаско в попытке купить кусок прибрежной зоныСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьиСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразилисьСмотреть фотографии
11:05
Персики с опасным вредителем завезли в Волгоград из ИранаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградстат "одел" школьников к 1 сентябряСмотреть фотографии
10:16
В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходамСмотреть фотографии
10:08
По заветам Ильича: депутат-коммунист Волжской гордумы обходится без денегСмотреть фотографии
09:21
Злопамятный селянин сжег хозяйство соседки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:55
Депутаты-миллионеры Волгоградской облдумы одобрили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 годСмотреть фотографии
20:53
Отмена общих линеек и контроль отпускников: в Волгоградской области «закручивают гайки» из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Отдохнувший на Фиджи депутат нахваливает экономику Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом нашли взорванный советский танкСмотреть фотографии
16:59
Пострадавший от взрыва на заправке в Волгограде сотрудник МЧС умер в ожоговом центреСмотреть фотографии
16:27
Нищают и стремительно богатеют: волгоградские депутаты показали свои доходыСмотреть фотографии
15:45
В Садах Придонья побывали чемпионы мира ММАСмотреть фотографии
15:18
Небезразличные люди: питомцы приюта «Любимки» получили помощьСмотреть фотографии
15:16
«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 летСмотреть фотографии
14:14
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
13:13
Трое детей и четверо взрослых: у пострадавших в ДТП с маршруткой травмы головы и переломыСмотреть фотографии
13:00
Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирусСмотреть фотографии
13:00
В офисах Сбербанка в Волгограде и Волжском установлены контейнеры для сбора отработанных батареекСмотреть фотографии
11:49
Уже 80: в Волгоградской области жертв коронавируса стало большеСмотреть фотографии
11:34
Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 