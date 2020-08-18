Пострадавший от взрыва на заправке в Волгограде сотрудник МЧС умер в ожоговом центре





Сегодня в ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи №25 скончался сотрудник МЧС Михаил Перцев, получивший 50% ожогов тела от взрыва на газовой заправке в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





За жизнь старшего инструктора по вождению пожарной машины - водителя 1 пожарно-спасательной части 1 отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области врачи боролись неделю. Михаил Перцев поступил в больницу в тяжелом состоянии, его прооперировали. Врачи опасались делать прогнозы, учитывая площадь поражения и глубину полученных ожогов.

Сотрудники МЧС России выражают соболезнования семье покойного.

Напомним, в результате взрыва на газовой заправке в Тракторозаводском районе Волгограда 10 августа пострадали 13 человек, из них 10 были госпитализированы. Это 4 сотрудника МЧС, трое работников Водоканала и прохожие. Сотрудники АГЗС успели покинуть территорию до взрыва.



