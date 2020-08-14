



Второй день судебные приставы контролируют процесс сноса магазина «Петровский» в Советском районе, принадлежащий семье бывшего депутата гордумы Сергея Шелкунова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, по решению суда мать бывшего народного избранника Эмма Шелкунова должна была за свой счет снести самовольное строение площадью более 500 квадратных метров. Несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель известил владелицу торговой точки о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда, женщина даже после повторного предупреждения не отреагировала. Судебным приставом-исполнителем было принято решение демонтировать торговый павильон без участия его владелицы. Однако ей все равно придется оплатить все расходы, связанные с демонтажом торгового павильона.

Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», демонтаж торгового центра стал полной неожиданностью для арендаторов павильона. Мало того, что индивидуальный предприниматель не предупредила их о грядущем событии, так еще, по словам торговцев, накануне сноса с них собрали арендную плату за месяц вперед.

Напомним, магазин «Петровский» принадлежит фирме экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Шелкунова. Арендатором земельного участка под строением долгие годы являлась его мать Эмма Шелкунова. В течение последних трех лет администрация Волгограда вела судебные тяжбы с родственницей бывшего слуги народа, требуя вынести решение о сносе объекта. В конечном итоге арбитражный суд встал на сторону муниципалитета – решение суда вступило в законную силу. Но 12 августа госпожа Шелкунова подала в арбитраж очередной иск к мэрии и заявление о принятии обеспечительных мер. Исковое заявление еще не принято к производству. Не исключено, что родственница экс-депутата пытается приостановить исполнительное производство по сносу магазина.

В ходе многолетних разбирательств судом было установлено, что под зданием «Петровского» проходят инженерные сети. При этом магазин находится в границах охранной зоны подземного электрокабеля и газопровода. Данные обстоятельства могут угрожать жизни и здоровью граждан. Ранее власти города добились сноса принадлежавшего семье Шелкуновых рынка «Петровский», который также находился на муниципальной земле незаконно.

Сергей Шелкунов являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 годы по Советскому избирательному округу. В 2013 году он безуспешно участвовал в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты нового созыва представительного собрания.



