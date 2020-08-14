Перехват сработал: в Волгограде нашли водителя, сбившего пешехода





В Волгограде водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Но ненадолго. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел около двух часов ночи в Советском районе. «ВАЗ-2114» под управлением 30-летнего мужчины на проспекте Университетский сбил 20-летнего парня, который переходил проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован. Автомобилист с места происшествия скрылся. Однако в ходе введенного плана «Перехват» был задержан сотрудниками ДПС. Теперь ему придется понести ответственность не только за наезд на человека, но и за оставление места ДТП.



