Банк «Открытие»: более половины предприятий малого и среднего бизнеса избежали убытков во время пандемии





Банк «Открытие» провел опрос предпринимателей и оценил влияние кризиса от коронавируса на их бизнес с апреля по июль текущего года.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, результаты исследования показывают, что ситуация на рынке все еще нестабильна и говорить об общем воодушевлении преждевременно.

23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% сообщает о росте прибыли.

Более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.

При этом, больше половины компаний (65%) избежали убытков во 2 квартале этого года, либо закрыли период с положительной прибылью.

В мае и июне снизилась доля компаний, временно приостановивших работу (с 33% до 21%): активизировалось строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность.

Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: в основном, это отрасли образования и транспорта. На рынке снижается уровень неопределенности: уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 6 месяцев (с 39% до 31%), и повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования: города с населением от 100 тыс. человек и более.