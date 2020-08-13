Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 лет





Волгоградская облдума готовится одобрить инициативу об увеличении возраста молодежи в России до 35 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», регпарламент на ближайшем заседании намерен поддержать проект федерального закона «О молодежной политике в Российской федерации».

Документ предусматривает увеличение предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет. Соответствующие положения ранее нашли отображение в новой редакции Конституции РФ. На федеральном уровне будут закреплены такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика и молодежные общественные объединения.

В соответствии с распоряжением Правительства России от 2014 года в категорию «Молодежь» включены граждане в возрасте от 14 до 30 лет. «Увеличение возраста до 35 лет позволит гражданам воспользоваться государственными мерами соцподдержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», - отмечено в пояснительной записке к проекту закона. При этом в документе оговаривается, что отдельными актами Правительства России, в том числе при установлении мер поддержки может устанавливаться иной максимальный возраст молодых россиян.

Между тем, по данным Волгоградстата на территории волгоградского региона проживают около 415 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 17% всего населения области. Доля молодежи в городской и сельской местности практически одинакова – 17% и 16% соответственно. В 2019 году в волгоградском регионе вступили в брак 48% мужчин и 57% женщин в возрасте до 30 лет (от общего числа вступивших в брак). У женщин в возрасте до 29 лет родилось почти 53% или чуть более 11 тысяч малышей. Лидирующие позиции занял Камышинский муниципальный район, где данный показатель оказался выше среднего по области и составил 67%. Около 7 тысяч детей (32% от общего числа родившихся) появились в семьях, в которых возраст родителей не превышал 30 лет.





