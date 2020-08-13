Общество

В Волгограде заменили закрытый трамвай автобусом

Общество 13.08.2020 09:34
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13.08.2020 09:34


С 17 августа МУП «Метроэлектротранс» запускает маршрут автобусов малой вместимости №1 «Ул. Ростовская»  – «Ул. Соликамская» в качестве альтернативы трамвайному маршруту №1, который перестал курсировать с середины лета. Транспорт оснащен валидатором, к оплате будут приниматься трамвайные проездные билеты на базе транспортной карты «Волна», в том числе льготные, также предусмотрена оплата наличными деньгами и банковскими картами. Для пассажиров нового маршрута предусмотрена возможность бесплатной пересадки в течение одного часа на трамвайные направления №№3, 4 и 5, пояснили в администрации Волгограда.
Городские власти объяснили причину закрытия трамвая №1 низким пассажиропотоком - на участке от Второй продольной до улицы Просвещения в трамвае одновременно ехали не более 5 человек. Поэтому он  вынужденно ходил с интервалом в 1 час. Его замена автобусом малой вместимости позволяет сократить интервал вдвое – до 30-35 минут, а также приблизить маршрут к жилым домам и социальным объектам, уверены в мэрии.
 Схема движения разработана в соответствии с запросами местных жителей: маршрут проходит в непосредственной близости от 20 социальных объектов, в том числе 8 учреждений дошкольного образования, 5 школ и лицеев, поликлиник и досуговых центров. От остановки «Ул. Ростовская» в Ворошиловском районе автобус малой вместимости проследует по улицам Череповецкой, Елецкой, Кузнецкой, повернет на улицу Ардатовскую и выйдет на Вторую Продольную магистраль. После остановки «Чигиринская» общественный транспорт повернет на  улицу Огородную и проедет до конечной, расположенной на пересечении улиц Соликамской и Морфлотской.
Новый  маршрут автобусов малой вместимости №1 «Ул. Ростовская»  – «Ул. Соликамская» дополнит работу маршрута №8А «Ул. Феодосийская» - «Поселок им. 62-й Армии», открытого в июне текущего года.  Вспомогательное направление позволило обеспечить регулярное транспортное сообщение улиц Просвещения, Морфлотской, Огородной с центром города, а также Второй, Первой и Нулевой продольными магистралями.
Введение новых вспомогательных направлений, обслуживаемых микроавтобусами, позволило впервые пустить общественный транспорт в ту часть частного сектора Ворошиловского района, куда ранее трамвай не доезжал. 
Между тем, не все волгоградцы согласились с закрытием трамвая. Недавно активисты  инициировали петицию с требованием вернуть трамвай №1 жителям Волгограда. 
 

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