В Волжском из-за COVID-19 разобщаются семьи





Еще 22 новых заболевших коронавирусом в Волжском – таков итог прошедших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, больше только в Волгограде – 48 заболевших за минувшие сутки. Всего, напомним, в регионе зафиксировано 98 новых заболевших.

Между тем, в Волжском количество заразившихся коронавирусом остается высоким. Так, на протяжении последней недели в городе регистрировалось от 16 до 24 новых случаев. Ранее в облкомздраве объясняли, что рост заболевших в Волжском связан с распространением инфекции в домашних очагах, то есть среди родственников.







