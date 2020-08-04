Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавируса

Общество 04.08.2020 16:13
0
04.08.2020 16:13
Двадцать один случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Волжском за минувшие сутки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе. При этом в областном центре количество заболевших немногим больше – 28 человек. В соседнем с Волжским Среднеахтубинском районе заболели еще 16 человек. В одиннадцати районах Волгоградской области количество новых случаев колеблется от 1 до 8 человек.
Всего, напомним, в Волгоградской области за минувшие сутки диагноз подтвердился у 92 человек. В регионе от коронавируса с начала пандемии скончались 65 человек.
Реклама
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегию04.08.2020 20:16
Общество 04.08.2020 20:16
В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митинга04.08.2020 17:25
Общество 04.08.2020 17:25
Приедут, поедят: Волгоградскую область за миллион рублей покажут на федеральном канале04.08.2020 17:08
Общество 04.08.2020 17:08
В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрации04.08.2020 15:20
Общество 04.08.2020 15:20
Волгоградская область покупает маски по смешным ценам04.08.2020 15:10
Общество 04.08.2020 15:10
В Волгоградской области потевших в масках и перчатках членов УИКов премируют04.08.2020 13:32
Общество 04.08.2020 13:32
Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемами04.08.2020 12:51
Общество 04.08.2020 12:51
Новый прокурор прибыл в Волгоградскую область (ВИДЕО)04.08.2020 11:33
Общество 04.08.2020 11:33
Волгоградские коммунальщики ищут арбузные корки под землей03.08.2020 14:37
Общество 03.08.2020 14:37
В облкомздраве назвали количество погибших в пандемию волгоградских медиков03.08.2020 14:14
Общество 03.08.2020 14:14
От Счастья до Мира: волгоградцы предложили варианты названий для сквера у собора Александра Невского03.08.2020 10:55
Общество 03.08.2020 10:55
В Волгоградской области подсчитали умерших в расцвете лет жителей03.08.2020 10:21
Общество 03.08.2020 10:21
Волгоградская гордума взыскала ущерб за утонувшие в канализации подарки03.08.2020 09:32
Общество 03.08.2020 09:32
Под Волгоградом на ремонт среднеахтубинской трассы подбросили 100 млн рублей02.08.2020 20:47
Общество 02.08.2020 20:47
Волгоградский «Ротор» сыграл всухую с московским ЦСКА02.08.2020 14:53
Общество 02.08.2020 14:53
Реклама