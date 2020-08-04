Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавируса





Двадцать один случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Волжском за минувшие сутки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе. При этом в областном центре количество заболевших немногим больше – 28 человек. В соседнем с Волжским Среднеахтубинском районе заболели еще 16 человек. В одиннадцати районах Волгоградской области количество новых случаев колеблется от 1 до 8 человек.

Всего, напомним, в Волгоградской области за минувшие сутки диагноз подтвердился у 92 человек. В регионе от коронавируса с начала пандемии скончались 65 человек.



