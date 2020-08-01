На трассе Волгоградской области ночью сбили насмерть пешехода





Сегодня ночью в Дубовском районе на трассе насмерть сбили пешехода. Как сообщили ИА «высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль «Рено Логан» под управлением 41-летнего жителя Татарстана наехал на 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом в одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и 38-летняя женщина-пассажирка автомашины «Рено» с травмами доставлены в больницу.



