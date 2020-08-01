«Поступило больше, чем выписалось»: в Волгограде оценили мощности коек для ковидных больных

Общество 01.08.2020 11:41
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01.08.2020 11:41
В Волгоградской области количество коек для коронавирусных больных к осени увеличится до 3609. С начала пандемии в регионе было развернуто 3609 коек. Эти цифры, сообщает ИА «Высота 102», привел на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. При этом ранее некоторые медучреждения, где лечили коронавирусных больных, были вновь перепрофилированы под оказание плановой помощи. Но на днях власти региона заявили о необходимости вновь открыть специализированные отделения на базе волгоградских больниц для лечения пациентов с COVID-19, в том числе для создания резерва коек. Статистика последней недели демонстрировала почти равное количество выписанных и госпитализированных в стационары. Однако сегодня количество поступивших пациентов оказалось намного выше, чем тех, кто закончил лечение и покинул больницы.
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