



В деятельности Территориального управления Росимущества в Волгоградской области в части деятельности по предоставлению мер поддержки арендаторам государственного имущества выявлены нарушения, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Согласно действующему законодательству в условиях сложной экономической обстановки предусмотрены меры по поддержке хозяйствующих субъектов, в том числе отсрочка, уменьшение, освобождение от уплаты арендных платежей по договорам пользования недвижимым имуществом, земельными участками, находящимися в государственной собственности.

Вопреки указанным требованиям отдельные обращения предпринимателей о предоставлении мер поддержки рассматривались ТУ Росимущества в Волгоградской области ненадлежащим образом.

В ряде случаев хозяйствующим субъектам было отказано в удовлетворении обращений о предоставлении мер поддержки, поскольку юридические лица не относились к числу субъектов малого и среднего предпринимательства.

В то же время Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусматривает соответствующие меры поддержки для любых хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также в связи с невозможностью использования ими арендованного имущества.

По результатам проверки прокуратурой Волгоградской области в адрес ТУ Росимущества по региону было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

По итогам рассмотрения представления двум хозяйствующим субъектам фактически предоставлена отсрочка от уплаты арендной платы, в адрес четырех предпринимателей направлены разъяснения о возможности получения иных форм поддержки.

Дальнейшая деятельность ТУ Росимущества в Волгоградской области скорректирована, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.



