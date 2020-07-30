В Волгоградской области подняли цены на газ

Общество 30.07.2020 09:01
0
30.07.2020 09:01
С 1 августа цена на газ для населения увеличится от 1,92% до 3% в зависимости от направления использования газа. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, наименьший рост цены на газ (1,92% к действующей цене на газ) произойдет для абонентов, использующих голубое топливо на приготовление пищи и нагрев воды. Так, рост платы за газоснабжение в месяц для семьи из 3 человек, использующих газ на приготовление пищи с использованием газовой плиты, составит 5,91 руб.
Рост цены для абонентов, использующих газ в целях отопления домовладений с одновременным использованием газа на другие цели составит 3%. К примеру, для стандартного жилого помещения площадью 54 м2, не оборудованного прибором учета газа, рост платежа в месяц за отопление природным газом достигнет 69,45 руб.
Вместе с тем, цена на газ для отопления на территории Волгоградской области является одной из самых низких в регионах, заверили в ведомстве.
Напомним, что 10 июля ФАС России было принято решение об увеличении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению на 3%.
Реклама
Будет сложный период: губернатор Волгоградской области спрогнозировал коронавирусную зиму30.07.2020 11:14
Общество 30.07.2020 11:14
В Волгограде 38 улиц готовят к большому ремонту (СПИСОК)30.07.2020 10:37
Общество 30.07.2020 10:37
«Мы как белые вороны»: волгоградцев травят за требование не прижиматься30.07.2020 10:30
Общество 30.07.2020 10:30
В Волгоградской области повышается плата за муниципальное жилье30.07.2020 08:37
Общество 30.07.2020 08:37
Названа дата матча «Ротора» с «Зенитом» на «Волгоград Арене»29.07.2020 21:32
Общество 29.07.2020 21:32
В Волжском на скандальную стройку детсада зашли понятные люди29.07.2020 19:35
Общество 29.07.2020 19:35
Урвать кусочек лета: в Волгоградской области всего 5 тысяч детей поедут в лагерь29.07.2020 17:07
Общество 29.07.2020 17:07
Братскую могилу под Волжским передали на баланс муниципальной организации29.07.2020 15:27
Общество 29.07.2020 15:27
Билеты на матчи «Ротора» в Волгограде пока предлагают только мошенники29.07.2020 15:20
Общество 29.07.2020 15:20
«Разобрали чемоданы»: в Волгограде детей оставляют без лагерей29.07.2020 15:18
Общество 29.07.2020 15:18
В Волгограде детские сады просят с родителей деньги на оборудование для дезинфекции29.07.2020 15:06
Общество 29.07.2020 15:06
В Волгоградской области "испекли" новые цены на хлеб29.07.2020 14:56
Общество 29.07.2020 14:56
В ГИБДД Волгоградской области – новый руководитель29.07.2020 12:46
Общество 29.07.2020 12:46
Волгоградец стал «Ветераном труда» после проверки прокуратуры29.07.2020 12:38
Общество 29.07.2020 12:38
Губернатор не в курсе: в парк Гагарина в Волгограде заехала машина десанта29.07.2020 12:16
Общество 29.07.2020 12:16
Реклама