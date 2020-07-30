В Волгоградской области подняли цены на газ





С 1 августа цена на газ для населения увеличится от 1,92% до 3% в зависимости от направления использования газа. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, наименьший рост цены на газ (1,92% к действующей цене на газ) произойдет для абонентов, использующих голубое топливо на приготовление пищи и нагрев воды. Так, рост платы за газоснабжение в месяц для семьи из 3 человек, использующих газ на приготовление пищи с использованием газовой плиты, составит 5,91 руб.

Рост цены для абонентов, использующих газ в целях отопления домовладений с одновременным использованием газа на другие цели составит 3%. К примеру, для стандартного жилого помещения площадью 54 м2, не оборудованного прибором учета газа, рост платежа в месяц за отопление природным газом достигнет 69,45 руб.

Вместе с тем, цена на газ для отопления на территории Волгоградской области является одной из самых низких в регионах, заверили в ведомстве.

Напомним, что 10 июля ФАС России было принято решение об увеличении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению на 3%.



