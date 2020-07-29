В Волгоградской области "испекли" новые цены на хлеб

Общество 29.07.2020 14:56
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29.07.2020 14:56
В Волгоградской области с начала лета заметно подорожал хлеб. Как сообщает ИА «Высота 102», рост цен на этот популярный продукт продолжается до сих пор. Так, по итогам последнего статистического наблюдения стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки увеличилась еще на 0,04% и составила в среднем 44,55 рублей за кг, хлебных и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сорта – на 0,23% и достигла 44,01 рубля за килограмм.
Еще в конце весны стоимость хлеба в регионе были меньше. Так, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки стоил в среднем 41,83 рубля за кг, а хлебо-булочные изделия из муки 1 и 2 сорта – 42,92 рубля за кг. Ранее в Национальном союзе хлебопечения заявляли, что повышение цен на хлебопекарную продукцию является экономически обоснованным и сможет компенсировать постоянные затраты отрасли, которые за последние два года выросли на 30-35%. Мониторингом цен на хлеб занимается ФАС России.
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