



Мошенники продолжают «наступать» на жителей Волгоградской области. На сей раз неизвестные представляются сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Псевдоэнергетики обращаются по имени-отчеству и сообщают о якобы имеющейся у них задолженности за потребленную электроэнергию и необходимости ее срочной оплаты. Перечислять деньги предлагается на банковскую карту, а в случае неоплаты «долга» угрожают отключением электроэнергии.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», за короткое время в компанию поступили несколько обращений от жителей из населенных пунктов Волгоградской области.

Например, 20 июля семейной паре из Волжского неизвестный позвонил с номера мобильного телефона. Он представился сотрудником энергосбытовой компании и стал вымогать денежные средства в размере 28 000 рублей.

21 июля еще два жителя города, с улиц Александрова и Оломоуцкой, подверглись атаке телефонных мошенников. В этих случаях речь шла о перечислении на карту 15 000 и 10 000 рублей.

Для убедительности злоумышленники используют адреса электронной почты со словом energosbyt, правда, на бесплатном почтовом домене hotmail, которым компания никогда не пользовалась.

Граждане, которым «посчастливилось» стать объектом телефонной атаки, проявили бдительность и для прояснения ситуации обратились непосредственно в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Гарантирующий поставщик региона призывает всех потребителей электрической энергии быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Выяснить состояние лицевого счета можно у оператора контакт-центра, указанному в квитанции по оплате, назвав номер счета, либо с помощью сервиса Личный кабинет.