В Волжском сбили дачника

Происшествия 26.07.2020 09:40
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26.07.2020 09:40
32-летнего мужчину госпитализировали из СНТ «Заканалье» в Волжском после наезда на него автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около десяти вечера накануне автомобиль «ВАЗ 21103» двигался задним ходом по ул. Заволжская дачного общества и совершил наезд на пешехода – 32-летнего мужчину, который находился около своего автомобиля «ГАЗ 33021». После чего совершил столкнулся с машиной пострадавшего. 32-летний мужчина получил травмы.
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