Волгоградцы заставили чиновников убрать «блатной» гараж

Общество 26.07.2020 21:43
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26.07.2020 21:43
Больше года понадобилось жителям Кировского района Волгограда, чтобы районные чиновники убрали незаконный гараж, который сами же и разрешили поставить. Как рассказали ИА «Высота 102» жители двора по улице Никитина, 127а, недавно металлическое сооружение, создававшее опасность для движения, наконец-то демонтировали. Но для этого членам ТОС «Белый парус» пришлось отправить пачки жалоб и запросов. И, если сначала в администрации Кировского района уверяли, что гараж появился на законном основании, то только после вмешательства прокуратуры удалось добиться результата.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что металлический ангар появился на ул. Никитина, 127а в начале прошло лета. Это вызвало недоумение в ТОС «Белый парус» – в Волгограде, наоборот, в самом разгаре была кампания по сносу гаражей. Однако в администрации Кировского района заявили, что этот гараж предназначен для инвалида, проживающего в одном из соседних домов. А, согласно решению городской думы, граждане, имеющие спецтранспорт, имеют право на установку гаража рядом со своим домом. Однако волгоградцев встревожил тот факт, что гараж был установлен так, что создавал угрозу безопасности для движения (ворота бокса располагались почти рядом с внутридворовым проездом). Чиновники, впрочем, настаивали, что все сделано по правилам. Но в ГИБДД волгоградцам пояснили, что автомобиль «Рено Логан», который принадлежит инвалиду, не является спецтранспортом, а сведения о внесении изменений в конструкцию автомобиля в госавтоинспекции отсутствуют. Таким образом, выяснили горожане, мужчина вообще не имел права на установку гаража.
Однако и тут в районной администрации не дрогнули и продолжали утверждать, что разрешение на установку гаража было выдано на законном основании. Только после вмешательства районной прокуратуры, где выяснили, что металлическое сооружение было установлено не в соответствии со схемой, утвержденной департаментом муниципального имущества, опасный гараж, наконец-то, был демонтирован.
У членов ТОС, впрочем, остались вопросы – наказан ли был кто-то из чиновников администрации Кировского района, которые около года «водили за нос» горожан, защищая и незаконный гараж, и его владельца? «Законы и правила должны соблюдаться всеми одинаково. Если чиновники помогают кому-то в решении каких-то вопросов в обход этих правил, мы все знаем, как это называется. Надеемся, те, кто отправлял нам горы отписок, понесут ответственность за нежелание разобраться в проблеме», - заявили волгоградцы.
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