Общество 24.07.2020 15:19
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24.07.2020 15:19
Волгоградские музейщики приветствуют решение оперативного штаба об открытии государственных и муниципальных музеев региона с условием соблюдения эпидемиологических требований. Как рассказал ИА «Высота 102» директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, в учреждениях ждут официального документа, регламентирующего работу музеев в нынешних условиях. «Как только его получим, в кратчайшие сроки откроемся для посетителей. У нас для этого все готово», - пояснил Алексей Владимирович.
Ранее сообщалось, что руководители музеев выражали недоумение в связи с тем, что в регионе работа учреждений культуры находилась под запретом на фоне открывшихся фитнес-залов, летних террас кафе и т.д. Недовольны были и иногородние туристы, которые приезжают в регион специально для того, чтобы посетить, в частности, музей-панораму «Сталинградская битва».
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