



Арбитражный суд Волгоградской области сегодня удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Алексея Михеева, бывшего депутата Волгоградской облдумы, к благотворительному фонду «Лепестки солнца». Как сообщает ИА «Высота 102», благотворительная организация, которая занимается в том числе оказанием помощи детям с онкологическими заболеваниями, теперь должна будет выплатить бизнесмену 9 тысяч 124 рубля 71 копейку.

Фонд арендовал комнату по ул. Константина Симонова, 36б в Дзержинском районе в том же бизнес-центре, где у Алексея Михеева зарегистрирована фирма «Мол Юг», занимающаяся управлением недвижимости.

Напомним, Алексей Михеев за 2018 год задекларировал доход в сумме более 78 миллионов рублей. Его отец, экс-депутат Госдумы Олег Михеев, находится в федеральном розыске.



