В Волгоградскую область туристов заманят деньгами

Общество 22.07.2020 15:31
0
22.07.2020 15:31
Выбравшие отдых в Волгоградской области смогут получить денежное вознаграждение из федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме заявил о готовности выдавать россиянам, которые выберут для отдыха свою страну, бонус в размере от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости поездки. Для этого путевка должна быть приобретена у туроператора или отела, а продолжительность поездки не должна быть менее 5 дней. На стимулирование внутреннего туризма выделят 15 миллиардов рублей.
На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них – Астраханская Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.
Также в списке территорий для путешествий, которые частично оплатит государство, Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.
Реклама
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионов22.07.2020 15:15
Общество 22.07.2020 15:15
В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой Путину22.07.2020 14:27
Общество 22.07.2020 14:27
52-летняя женщина пополнила список жертв коронавируса в Волгоградской области22.07.2020 14:24
Общество 22.07.2020 14:24
Пара из Волгограда взыскала с турфирмы деньги за сорванный из-за пандемии отпуск в Турции22.07.2020 13:20
Общество 22.07.2020 13:20
Волгоградцам предлагают назвать сквер у храма Александра Невского22.07.2020 13:02
Общество 22.07.2020 13:02
Лишь 23 выпускника в Волгоградской области смогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов22.07.2020 12:41
Общество 22.07.2020 12:41
Режим ЧС из-за фекалий надолго накрыл Дубовку Волгоградской области21.07.2020 16:07
Общество 21.07.2020 16:07
Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из Урюпинска21.07.2020 13:33
Общество 21.07.2020 13:33
Волгоградских болельщиков продезинфицируют перед матчами «Ротора»21.07.2020 13:10
Общество 21.07.2020 13:10
Абсолютно новый асфальт срезают на Астраханском мосту в Волгограде21.07.2020 12:33
Общество 21.07.2020 12:33
«Чихали они на нас»: жители хутора Волгоградской области обвиняют чиновников в распространении коронавируса21.07.2020 11:53
Общество 21.07.2020 11:53
Волгоградский центр медпрофилактики закрылся из-за коронавируса20.07.2020 17:22
Общество 20.07.2020 17:22
В Волгоградской области 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 14 человек20.07.2020 14:45
Общество 20.07.2020 14:45
В Волгограде собравшихся голодать дольщиков обнадежили не на шутку20.07.2020 14:01
Общество 20.07.2020 14:01
Молодежь Гремячинского ГОКа организовала для студентов профильных вузов интеллектуальное соревнование20.07.2020 13:46
Общество 20.07.2020 13:46
Реклама