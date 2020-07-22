Общество

В Волгоградскую область туристов заманят деньгами

Общество 22.07.2020 15:31
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22.07.2020 15:31


Выбравшие отдых в Волгоградской области смогут получить денежное вознаграждение из федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме заявил о готовности выдавать россиянам, которые выберут для отдыха свою страну, бонус в размере от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости поездки. Для этого путевка должна быть приобретена у туроператора или отела, а продолжительность поездки не должна быть менее 5 дней. На стимулирование внутреннего туризма выделят 15 миллиардов рублей. 
На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них – Астраханская Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.
Также в списке территорий для путешествий, которые частично оплатит государство,   Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.

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