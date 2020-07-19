Происшествия 19.07.2020 10:05
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19.07.2020 10:05
Несовершеннолетний мотоциклист и его 18-летний приятель пострадали в результате ДТП в Николаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, виновником аварии стал 70-летний водитель «Шевроле Нива».
Пересекая перекресток ул. 13-я Гвардейская и ул. Щорса в Николаевске он не уступил дорогу мотоциклу «Racer Alpha», следующему по главной дороге. За рулем двухколесного транспорта был 14-летний подросток. В результате столкновения водителя мотоцикла и его пассажира доставили в больницу.
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