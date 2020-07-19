Общество 19.07.2020 09:54
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19.07.2020 09:54
О начавшемся в июне строительстве распределительного газопровода в хуторе Отрожки Серафимовичского района сегодня рассказали в администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, общая протяженность объекта составит 7,6 километра, возможность подключения к системе газоснабжения в октябре текущего года получат собственники 96 домовладений. Напомним, в соответствии с приказом ФАС России от 10.07.2020 № 636/20 рост оптовой цены на газ с 1 августа 2020 года составит 3 %, для Волгоградской области оптовая цена на газ установлена в размере 3921 руб./1000 м3 (без НДС).
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