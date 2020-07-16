Экономика

Волгоградскому бизнесу компенсируют расходы на профилактику COVID-19 и дезинфекцию

Экономика 16.07.2020 19:37
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16.07.2020 19:37


Малый и средний бизнес Волгоградской области может рассчитывать на безвозмездную финансовую помощь для проведения мероприятий по профилактике коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФНС России по региону, с 15 июля текущего года начался прием заявлений о перечислении субсидии.
Субсидия предоставляется отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций единоразово, на безвозмездной основе и предназначена для компенсации расходов текущего года на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции.
В УФНС России по региону советуют проверить свой бизнес на соответствие необходимым критериям прежде чем подать заявление. Для этого на главной странице сайта ФНС России размещена промостраница «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия» (https://www.nalog.ru/rn34/business-support-2020/subsidy/), где достаточно указать свой ИНН. Сервис сам, в автоматическом режиме, определит соответствие ИНН всем необходимым условиям.
Если по результатам этой проверки вы являетесь получателем субсидии, то вам необходимо заполнить заявление по специальной форме. Заполнить и подать заявление удобнее через Личный кабинет юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Перед отправкой необходимо внимательно проверить правильность и полноту заполнения всех необходимых реквизитов.
Напомним, размер выплаты для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей и 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 года. Количество работников будет определяться по форме отчетности СЗВ-М, которая предоставляется в Пенсионный фонд. Индивидуальные предприниматели без наемных работников получат 15 000 рублей.
Срок подачи заявлений истекает 15 августа текущего года.

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