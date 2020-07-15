



Дольщики ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда сегодня устроили акцию у стройплощадки многоэтажек, квартир в которых так и не дождались. Как сообщает ИА «Высота 102», люди разбивают палаточный лагерь. «Будем здесь жить до 20 июля, потом вместе с товарищами по несчастью из ЖК «Династия» начнем массовую бессрочную голодовку. Мы в панике - никто нам так и не помог, мы скитаемся по съемным квартирам, нас вызывают в арбитражный суд, требуют что-то доказывать. Наш застройщик Набатчиков брал кредиты у «Инвестторгбанка». Банк подаёт иски с декабря 2019 года на дольщиков, хочет отнять квартиры. Все наши сделки законные, прошли через Росреестр. Почему мы должны что-то доказывать? Мы отправили жалобы в Москву президенту Путину, в Генеральную прокуратуру, в Центробанк. С 20-го числа будем голодать, пока не увидим, что строительство наших домов возобновилось», - рассказали ИА «Высота 102» дольщики.





Напомним, людей привлекли к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дела о банкротстве ООО «СтройСнаб» - скандального застройщика проблемных жилищных комплексов. Теперь дольщикам нужно в суде доказать свое право на квартиры.

Правоохранительные органы сейчас ведут расследование в отношении руководителей ООО «Стройснаб» и ООО «Строй-Сити», которые осуществляли строительство ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский». Уголовное дело возбуждено по факту нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве объектов капитального строительства.

Многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же, как и дома ЖК «Адмиралтейский» на улице Фадеева.

Ожидается, что сегодня представители региональной власти, которая пытается помочь людям и содействовать достройке домов, дадут дольщикам разъяснение по непростой ситуации.