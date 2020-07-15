Общество 15.07.2020 11:46
0
15.07.2020 11:46
Дольщики ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда сегодня устроили акцию у стройплощадки многоэтажек, квартир в которых так и не дождались. Как сообщает ИА «Высота 102», люди разбивают палаточный лагерь. «Будем здесь жить до 20 июля, потом вместе с товарищами по несчастью из ЖК «Династия» начнем массовую бессрочную голодовку. Мы в панике - никто нам так и не помог, мы скитаемся по съемным квартирам, нас вызывают в арбитражный суд, требуют что-то доказывать. Наш застройщик Набатчиков брал кредиты у «Инвестторгбанка». Банк подаёт иски с декабря 2019 года на дольщиков, хочет отнять квартиры. Все наши сделки законные, прошли через Росреестр. Почему мы должны что-то доказывать? Мы отправили жалобы в Москву президенту Путину, в Генеральную прокуратуру, в Центробанк. С 20-го числа будем голодать, пока не увидим, что строительство наших домов возобновилось», - рассказали ИА «Высота 102» дольщики.
Напомним, людей привлекли к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дела о банкротстве ООО «СтройСнаб» - скандального застройщика проблемных жилищных комплексов. Теперь дольщикам нужно в суде доказать свое право на квартиры.
Правоохранительные органы сейчас ведут расследование в отношении руководителей ООО «Стройснаб» и ООО «Строй-Сити», которые осуществляли строительство ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский». Уголовное дело возбуждено по факту нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве объектов капитального строительства.
Многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же, как и дома ЖК «Адмиралтейский» на улице Фадеева.
Ожидается, что сегодня представители региональной власти, которая пытается помочь людям и содействовать достройке домов, дадут дольщикам разъяснение по непростой ситуации.
Реклама
«Это был настоящий ужас!»: смерч оставил без крыш десятки домов в Волгоградской области15.07.2020 12:20
Общество 15.07.2020 12:20
Через Волгоград проехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее15.07.2020 10:44
Общество 15.07.2020 10:44
Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке Волгограда15.07.2020 09:44
Общество 15.07.2020 09:44
Подводные находки острова в Волгограде изумили водолазов14.07.2020 16:21
Общество 14.07.2020 16:21
Повышается плата за проезд в речном транспорте в Волжском14.07.2020 15:09
Общество 14.07.2020 15:09
Мощный фонтан вырвался из дырявой трубы возле офиса «Концессий водоснабжения» в Волгограде14.07.2020 11:51
Общество 14.07.2020 11:51
В Волгограде официально открывается купальный сезон14.07.2020 10:01
Общество 14.07.2020 10:01
В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличка13.07.2020 21:47
Общество 13.07.2020 21:47
На отвоеванное мэрией Волгограда имущество у автовокзала покушаются торговцы13.07.2020 20:52
Общество 13.07.2020 20:52
Банк «Открытие» поддерживает программу по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель»13.07.2020 20:01
Общество 13.07.2020 20:01
В Дубовке Волгоградской области ввели режим ЧС из-за фекалий13.07.2020 18:59
Общество 13.07.2020 18:59
Погодный апокалипсис надвигается на Волгоградскую область13.07.2020 17:46
Общество 13.07.2020 17:46
Клиника трагически погибшего врача судится с администрацией Волгограда13.07.2020 16:45
Общество 13.07.2020 16:45
«ЕвроХим» и ОНФ передали средства защиты врачам Октябрьской ЦРБ13.07.2020 12:37
Общество 13.07.2020 12:37
Губернатор Волгоградской области мотивировал аграриев на новый рывок в битве за урожай13.07.2020 11:38
Общество 13.07.2020 11:38
Реклама