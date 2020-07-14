Повышается плата за проезд в речном транспорте в Волжском





С 24 июля текущего года изменится тариф на речные пассажирские перевозки пригородного сообщения по маршруту "г.Волжский - СНТ "Дачник-1", сообщает ИА "Высота 102". По информации областного комитета тарифного регулирования, стоимость одной поездки составит 25 рублей вместо 22 рублей.

Как пояснили в облкомитете, данный тариф для населения, который не менялся в течение 4 лет, является льготным.

Экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров на маршруте "г. Волжский – СНТ "Дачник-1" составляет 114,6 рубля за 1 поездку. Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения перевозчику возмещается из областного бюджета.



