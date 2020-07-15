Экономика

«Россети Юг» за 5 месяцев 2020 года снизила объемы хищений электроэнергии

Экономика 15.07.2020 08:09 Новости компаний
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15.07.2020 08:09 Новости компаний


В регионах деятельности «Россети Юг» за 5 месяцев текущего года снижение безучетного и бездоговорного потребления по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 38 %. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, специалисты компании выявили в текущем году нарушения на 29,8 млн кВт*ч против 48,2 млн кВт*ч прошлого года.  Уровень потерь электроэнергии за 5 месяцев 2020 года снизился на 84,4 млн кВт*ч или на 0,8 %.
Энергетики выявили и пресекли 882 нарушения потребления электроэнергии. На основании составленных актов правонарушителям предстоит возместить энергосетевой компании 141,5 млн рублей. Наибольший объем несанкционированного потребления электроэнергии пришелся на Республику Калмыкия (60%), где в апреле этого года «черные майнеры» незаконно использовали 13,9 млн кВт*чэлектроэнергии, и Астраханскую область(23%).
За потребление электроэнергии без заключения договора нарушители уже возместили 2,2 млн рублей. Еще 111 актов за бездоговорное потребление на 4,5млн кВт*ч на сумму почти 20 млн рублей рассматриваются в судах.  
Значительное снижение энерговоровства стало возможным благодаря внедрению новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, позволяющего вычислить очаг потерь в кратчайшие сроки. Сегодня во всех филиалах компании уже функционируют порядка 170 тысяч приборов учета нового поколения. Еще 88 тысяч интеллектуальных приборов учета планируется установить до конца 2020 года. Большое влияние на профилактику хищений оказывают технические мероприятия, которые лишают злоумышленников возможности незаконного подключения к сети, рейды в районы с наибольшим объемом потерь, информационная кампания, которая формирует неприятие воровства электроэнергии.
В компании предостерегают, что незаконное вмешательство в энергосистему чревато угрозой поражения током, выхода из строя бытовой техники, ухудшения качества электроснабжения. При обнаружении незаконного потребления компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.

Справка. Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. 

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