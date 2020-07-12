В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличка





Неутешительный диагноз братской могиле защитников Сталинграда в поселке Майском поставили архитекторы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты историко-культурной экспертизы объекта, его состояние признано аварийным. Кроме многочисленных сколов и трещин на могиле, расположенной в Советском районе Волгограда, специалисты не обнаружили на оборотной стороне обелиска гранитную мемориальную доску размером 1,2м х 0,5м с текстом: «Здесь похоронены офицеры, сержанты и солдаты, павшие смертью храбрых в дни Сталинградской битвы». Как давно исчезла памятная плита – в документах не указано.

С территории монумента, как установили архитекторы, не впервые таинственным образом пропадают декоративные элементы. Так, первоначально отлитые из цветного металла накладные изображения ордена Отечественной войны и венка из лавровых ветвей тоже были утрачены и впоследствии воссозданы заново. Также эксперты зафиксировали утраты облицовки, трещины на гранитных мемориальных плитах с фамилиями, глубокую просадку грунта и сильное разрушение отмостки.





Экспертная комиссия одобрила разработанную по заказу администрации региона проектную документацию на реставрацию монумента. В частности, требуется заменить разрушающиеся тумбы на новые бетонные, очистить обелиск от мха и грибка, промыть все гранитные плиты мыльным раствором. Также необходимо переложить ведущие к памятнику ступени и тротуарную плитку, отремонтировать металлическое ограждение.

В братской могиле похоронены более 3000 воинов частей и соединений 64-ой Армии, погибших в в период Сталинградской битвы. Здесь же покоятся красноармейцы, погибшие в период наступательных боев в январе 1943 года, солдаты некоторых частей и соединений 57-ой Армии.

При строительстве канала имени Ленина и в связи с предстоящим затоплением территории водами Варваровского водохранилища, где находились многие захоронения, в 1949-1952 годах останки защитников Отечества перенесли в одну общую братскую могилу в поселок Майский, который стоит на берегу водохранилища.

Мемориал построен в 1952 году. В последний раз его реконструировали в 90-х годах прошлого века.



