118 МКД в Волгоградской области ждет капремонт в 2026 году





694 многоквартирных дома в Волгоградской области капитально отремонтированы в 2025 году. В 2026 году количество попавших в программу капремонта оказалось в несколько раз меньше.

По информации областного комитета ЖКХ и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», за прошедший год выполнено около тысячи видов работ, в их числе обновление кровли и фундамента, модернизация коммунальной инфраструктуры, замена лифтового оборудования и т.д. С начала 2025 года капитально отремонтировано 618 лифтов в 168 многоквартирных домах.