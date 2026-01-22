118 МКД в Волгоградской области ждет капремонт в 2026 году

694 многоквартирных дома в Волгоградской области капитально отремонтированы в 2025 году. В 2026 году количество попавших в программу капремонта оказалось в несколько раз меньше.
По информации областного комитета ЖКХ и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», за прошедший год выполнено около тысячи видов работ, в их числе обновление кровли и фундамента, модернизация коммунальной инфраструктуры, замена лифтового оборудования и т.д. С начала 2025 года капитально отремонтировано 618 лифтов в 168 многоквартирных домах.
В 2026 году планируется отремонтировать 118 МКД и выполнить 243 вида работ по обновлению фундаментов, подвалов, крыш, фасадов, замене инженерных сетей и лифтов. Контракты уже заключены на ремонт 70 многоквартирных домов. План на 2026 год определялся с учетом переносов собственниками сроков проведения капремонта, а также уже выполненного объема работ в предыдущий период трехлетнего плана и результатов экспертных заключений после технического обследования домов, подчеркнули в комитете.