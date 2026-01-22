Волгоградцы должны получать не менее 80 тысяч ради ипотечной однушки

Жители Волгограда могут рассчитывать на ипотечный заём для приобретения скромной квартиры, если их зарплата будет не менее 80,6 тысячи рублей в месяц. Как вычислили аналитики РБК-Недвижимость, речь идет о жилище стоимостью в 3,4 миллиона рублей.

Чтобы получить одобрение банка на покупку в ипотеку такой квартиры, заемщик должен зарабатывать не менее 63,1 тысячи рублей при ставке в 16% и не менее 80,6 тысячи рублей при ставке в 21%. К слову, снижение ставки по ипотечным кредитам к концу 2026 года прогнозирует Минфин РФ.