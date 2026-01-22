Волгоградцы должны получать не менее 80 тысяч ради ипотечной однушки

Жители Волгограда могут рассчитывать на ипотечный заём для приобретения скромной квартиры, если их зарплата будет не менее 80,6 тысячи рублей в месяц. Как вычислили аналитики РБК-Недвижимость, речь идет о жилище стоимостью в 3,4 миллиона рублей.
Чтобы получить одобрение банка на покупку в ипотеку такой квартиры, заемщик должен зарабатывать не менее 63,1 тысячи рублей при ставке в 16% и не менее 80,6 тысячи рублей при ставке в 21%. К слову, снижение ставки по ипотечным кредитам к концу 2026 года прогнозирует Минфин РФ.
Пока для одобрения ипотечного кредита на однокомнатную квартиру зарплата в 100 тыс. руб. и выше требуется в более чем половине российских мегаполисов — в девяти из 16. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Самара. Например, в Москве для одобрения ипотеки надо зарабатывать в месяц от 267,1 до 341,3 тысячи рублей (при ставках в 16% и 21%) при стоимости квартиры в 14,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге размер зарплаты будущего заемщика должен быть от 152,1 до 194,4 тысячи рублей в месяц при стоимости однушки в 8,2 миллиона рублей. Волгоград в перечне из 16 мегаполисов занимает последнее место – в этом городе и цены на недвижимость самые низкие, и самая низкая зарплата, которая позволит оформить ипотеку.
Справка. Подсчеты сделаны для покупки в ипотеку однокомнатных квартир площадью 35 кв. м. Их стоимость вычислена на основе медианных цен предложений на вторичное жилье по данным «Яндекс Недвижимости». Первоначальный взнос по ипотеке принят за 20%.
Использованы следующие ставки по рыночной ипотеке: 21% — на начало 2026 года (по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС)); 16% — в конце 2026 года (по прогнозу Минфина).
Требования к заработной плате определяли с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ». Подсчеты сделаны при условии, что в начале и в конце года будет покупаться квартира той же стоимости.