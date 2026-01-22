В Волгограде подрядчик построит водоводы на 1,3 млрд





В Волгограде «Концессии водоснабжения» ищут двух субподрядчиков на разработку проекта и возведение двух этапов водопроводной системы в Кировском и Советском районе. По данным с сайта госзакупок, общая стоимость водоводов составит 1,3 млрд рублей.

Так, первый этап строительства пройдет до 1 декабря 2027 года. За это время специалистам предстоит построить магистральные водоводы длиной 1,8 км по улицам 64-й Армии и проспекту Университетскому от водовода в Кировском районе до насосной станции «Горная поляна». Также запланировано строительство станции «Горная поляна – 3» и водовода длиной 4,3 км по улицам Тюленина, Солнечникова, Тормосиновской.

В этот же период времени пройдет строительство второго этапа, который включает в себя строительство двухниточной водопроводной сети длиной 2,1 км по улицам Степыкиной и Слесарной до улицы Слесарной. Кроме того, будет построен к этому времени водовод длиной 2,8 км от кольцевого водовода до улицы Звонкой в Верхней Ельшанке, а также водовод 14,5 км вдоль дома по улице Казахской, 59 от построенного водовода по улице Химина.

Весь объем работ обойдется в 646 и 659 млн рублей. Согласно проекту, новые коммунальные сооружения позволят улучшить качество водоснабжения для жителей развивающихся районов.