



В волгоградской музее им. Машкова покажут серию рисунков известного художника Евгения Кибрика. Выставка приурочена к 83-летию Победы в Сталинградской битве.

Стремительные, безошибочно точные рисунки, созданные известным советским графиком Евгением Кибриком в сентябре 1943 года, стали одними из первых художественных свидетельств, запечатлевших не только облик разрушенного города, но и зарождение жизни на пепелище. Одна из известнейших работ Кибрика – «Город оживает. Сентябрь 1943 г.». Маленькие фигурки людей, занятых расчисткой руин и строительством, снуют среди разрушенных зданий, рядом оживают израненные деревья.

Изображения графика будут доступны к просмотру волгоградцев уже с 28 января. Всего представят десять рисунков с изображением военного Сталинграда. Работы более 30 лет были скрыты от глаз зрителей и находились в архиве художника. Только в начале 60-х материалы были переданы в Русский музей и Волгоградский музей изобразительных искусств.

Выставка продлится в музее до 30 марта.

Фото: музей им. И. Машкова