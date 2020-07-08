Быстро и удобно: выбираем аудиокурсы английского для начинающих





Один из популярных способов изучить иностранный язык – аудиокурсы. Они привлекательны тем, что развивают способность воспринимать иностранную речь на слух. Преимуществом аудиокурса является возможность заниматься где угодно. Все что нужно - наушники.

Наиболее заметными и эффективными можно считать несколько курсов, некоторых из которых особенно отмечают эксперты.

Effortless English

Создатель - американский преподаватель Эй Джей Ходжем. С его помощью можно быстро заговорить на языке. Обучение проходит при помощи многократного повторения материала.

Каждый урок состоит из 3 файлов. Первый файл - небольшой рассказ продолжительностью в несколько минут. Его можно прочитать в текстовом файле. Второй аудио файл – получасовое пояснение преподавателя по тексту.

Задача состоит в том, чтобы много раз прослушать файл, и убедиться, что вы все поняли верно. Такой подход позволяет не только развить разговорную речь, и начать ее понимать.

Автор - русскоязычный преподаватель Оксана Долинка. Она смогла создать простую программу, в которой можно быстро разобраться с особенностями английской грамматики, понять как строятся предложения и научиться разбирать английскую речь.

Благодаря онлайн-курсу «Английский за 4 недели - 2 в 1», освоить язык можно с нуля.

Для изучения предлагаются не только аудио, но и видео уроки.

Программа состоит из 90 уроков, длительностью по 10 минут. Это позволит легко усваивать материал, и возвращаться к нему, если остались какие-то пробелы.

Заниматься можно дома, в дороге, на работе во время перерыва и т. д. Короткие уроки позволяют вписать изучение языка в плотный график.

English

Весь курс состоит из 8 больших аудиозаписей, проштудировав которые, вы научитесь говорить и писать на английском.

Кроме того получится расширить словарный запас, узнать много словоформ и методов построения предложений.