Быстро и удобно: выбираем аудиокурсы английского для начинающих

Общество 08.07.2020 12:25 Реклама
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08.07.2020 12:25 Реклама
Один из популярных способов изучить иностранный язык – аудиокурсы. Они привлекательны тем, что развивают способность воспринимать иностранную речь на слух. Преимуществом аудиокурса является возможность заниматься где угодно. Все что нужно - наушники.
Наиболее заметными и эффективными можно считать несколько курсов, некоторых из которых особенно отмечают эксперты.
Effortless English
Создатель - американский преподаватель Эй Джей Ходжем. С его помощью можно быстро заговорить на языке. Обучение проходит при помощи многократного повторения материала.
Каждый урок состоит из 3 файлов. Первый файл - небольшой рассказ продолжительностью в несколько минут. Его можно прочитать в текстовом файле. Второй аудио файл – получасовое пояснение преподавателя по тексту.
Задача состоит в том, чтобы много раз прослушать файл, и убедиться, что вы все поняли верно. Такой подход позволяет не только развить разговорную речь, и начать ее понимать.
Автор - русскоязычный преподаватель Оксана Долинка. Она смогла создать простую программу, в которой можно быстро разобраться с особенностями английской грамматики, понять как строятся предложения и научиться разбирать английскую речь.
Благодаря онлайн-курсу «Английский за 4 недели - 2 в 1», освоить язык можно с нуля.
Для изучения предлагаются не только аудио, но и видео уроки.
Программа состоит из 90 уроков, длительностью по 10 минут. Это позволит легко усваивать материал, и возвращаться к нему, если остались какие-то пробелы.
Заниматься можно дома, в дороге, на работе во время перерыва и т. д. Короткие уроки позволяют вписать изучение языка в плотный график.
English
Весь курс состоит из 8 больших аудиозаписей, проштудировав которые, вы научитесь говорить и писать на английском.
Кроме того получится расширить словарный запас, узнать много словоформ и методов построения предложений.
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