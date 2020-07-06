Домой - с ветерком: под Волгоградом уставший пешеход угнал автомобиль





В угоне автомобиля "ВАЗ-2104" подозревается 22-летний житель Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о пропаже машины в полицию заявил ее 56-летний владелец. Он сообщил, что припаркованную возле дома "четверку" кто-то угнал.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Волжскому установили и задержали подозреваемого. Молодой человек сознался в содеянном. Он пояснил, что от друзей шел пешком из Волжского к себе домой в село Заплавное Ленинского района и очень устал. Он решил совершить угон автомобиля, чтобы больше не идти пешком. Приметив отечественную машину, он ее вскрыл, соединил провода замка зажигания и поехал домой. Затем он бросил автомобиль, увидев сотрудников ГАИ, и снова пошел пешком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что молодой человек ранее уже был судим. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.



