Происшествия

Домой - с ветерком: под Волгоградом уставший пешеход угнал автомобиль

Происшествия 06.07.2020 14:44
0
06.07.2020 14:44


В угоне автомобиля "ВАЗ-2104" подозревается 22-летний житель Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о пропаже машины в полицию заявил ее 56-летний владелец. Он сообщил, что припаркованную возле дома "четверку" кто-то угнал.
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Волжскому установили и задержали подозреваемого. Молодой человек сознался в содеянном. Он пояснил, что от друзей шел пешком из Волжского к себе домой в село Заплавное Ленинского района и очень устал. Он решил совершить угон автомобиля, чтобы больше не идти пешком. Приметив отечественную машину, он ее вскрыл, соединил провода замка зажигания и поехал домой. Затем он бросил автомобиль, увидев сотрудников ГАИ, и снова пошел пешком.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что молодой человек ранее уже был судим. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Происшествия
06.07.2020 13:34
Происшествия 06.07.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2020 11:09
Происшествия 06.07.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2020 10:31
Происшествия 06.07.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2020 00:19
Происшествия 06.07.2020 00:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2020 18:34
Происшествия 05.07.2020 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2020 10:11
Происшествия 05.07.2020 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2020 09:00
Происшествия 05.07.2020 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2020 17:47
Происшествия 04.07.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2020 10:40
Происшествия 04.07.2020 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2020 10:12
Происшествия 04.07.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2020 09:45
Происшествия 04.07.2020 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2020 11:05
Происшествия 03.07.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2020 17:11
Происшествия 02.07.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2020 11:04
Происшествия 02.07.2020 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2020 10:38
Происшествия 02.07.2020 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:33
Спасенный в Волгограде львенок станет звездой всероссийской акцииСмотреть фотографии
16:12
Мусорщик пошел против главы района на довыборах в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
16:08
Побег от сотрудников Погрануправления ФСБ закончился для жителя Волгоградской области арестомСмотреть фотографии
15:50
Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуацииСмотреть фотографии
15:08
В Палласовке Волгоградской области из-за адской жары рвутся водопроводыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Домой - с ветерком: под Волгоградом уставший пешеход угнал автомобильСмотреть фотографии
13:46
Волгоградские криминалисты нашли причины утечки тока в фонтане-убийцеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде четверо безработных промышляли вымогательствомСмотреть фотографии
13:26
Банк «Открытие» стал организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигацийСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде арестовали организаторов сети подпольных игровых клубовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Волгоградские гандболисты отправляются на сборы в «Майами»Смотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавирусаСмотреть фотографии
11:12
Осетрам в Волгоградской области совсем конец?: проект ГТС на Ахтубе задумывают без участия РосрыболовстваСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом иномарка сама протаранила заборСмотреть фотографии
10:31
Заснул за рулем: мать и дочь из Саратова погибли в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Депутаты-единороссы согласовали назначение нового главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Трудинспекция ждет пояснений из госпиталя Минобороны в Волгограде по урезанным зарплатамСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области администрация забаррикадировалась из-за чиновника с COVID-19Смотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области назвали места с высокой зарплатойСмотреть фотографии
00:19
В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током в фонтанеСмотреть фотографии
22:29
Ее нет совсем: жители знойной Палласовки жалуются на отсутствие водыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:00
В Волгоградской области готовятся к встрече нового прокурораСмотреть фотографии
18:34
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Волгоградская компания "Виво маркет" набирает сотрудников для работы на фабрике готового питания и школьных пищеблокахСмотреть фотографии
16:55
Учительские субботники в Волгограде в разгар пандемии оказались незаконнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
Кто и как подхватил коронавирус в Волгоградской области в последние сутки: оперштаб дал раскладСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют дело о таране баржей ворот шлюза Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
14:17
Деньги освоены, акты подписаны: глава Краснослободска отчитался о "замечательном" благоустройствеСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус в Волгоградской области держит планкуСмотреть фотографии
11:01
Переболевших COVID-пневмонией волгоградцев спасают от инвалидностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 