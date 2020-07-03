Происшествия

Крупное ДТП под окнами обладминистрации в Волгограде попало на видео

Происшествия 03.07.2020 11:05
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03.07.2020 11:05



Видеокамеры засняли утреннюю аварию на проспекте Ленина в Волгограде, когда около администрации региона на перекрестке столкнулись две легковушки. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником ДТП стал водитель "ВАЗ-2109", который решил проехать на запрещающий сигнал светофора и врезался в "Kia Rio". Пешеходы, которые переходили дорогу вблизи места аварии, стали свидетелями происходящего. На видеозаписи видно, что переходящий дорогу мужчина возмущен маневрами водителя-нарушителя. К счастью, как сообщили в главке, в ДТП никто не пострадал. Сразу после аварии на проспекте Ленина в районе областной администрации возникла пробка. Оперативно прибывшие наряды ГИБДД смогли ликвидировать затор в течение 15 минут. 


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