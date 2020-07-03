



В Волгоградской области режим самоизоляции для 65-летних жителей и старше продлен до 12 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление администрации Волгоградской области. Пожилым жителям региона придется придерживаться данного режима по месту проживания, но можно «отсидеться» и на дачах. Работающим гражданам указанного возраста продлят больничные без посещения врача.

Напомним, в регионе постепенно ослабляется комплекс ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Общественный транспорт вернулся к прежнему расписанию, открылись летние кафе, заработали фитнес-клубы и т.д.



