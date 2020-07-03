Общество 03.07.2020 08:53
0
03.07.2020 08:53
В Волгоградской области режим самоизоляции для 65-летних жителей и старше продлен до 12 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление администрации Волгоградской области. Пожилым жителям региона придется придерживаться данного режима по месту проживания, но можно «отсидеться» и на дачах. Работающим гражданам указанного возраста продлят больничные без посещения врача.
Напомним, в регионе постепенно ослабляется комплекс ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Общественный транспорт вернулся к прежнему расписанию, открылись летние кафе, заработали фитнес-клубы и т.д.
Реклама
Аудио-экскурсии на смену книжкам: МТС обновит литературные скамейки в Волгограде03.07.2020 14:00
Общество 03.07.2020 14:00
Рассадка зигзагами: в Волгоградской области проходит первый ЕГЭ в условиях пандемии03.07.2020 13:03
Общество 03.07.2020 13:03
В Волгоградской области у COVID-19 передышка на плато03.07.2020 11:59
Общество 03.07.2020 11:59
Самые народные места Волгограда встали в очередь на обновление03.07.2020 11:24
Общество 03.07.2020 11:24
В Волгограде открывают первый официальный пляж03.07.2020 11:14
Общество 03.07.2020 11:14
«Чиновники прогнулись перед Москвой»: волгоградцы назвали опрос по времени фикцией03.07.2020 10:16
Общество 03.07.2020 10:16
Вид сверху: дублер Второй продольной в Волгограде все ровнее и реальнее02.07.2020 21:48
Общество 02.07.2020 21:48
Волгоградцы приняли за привет Илону Маску проплывший по Волге аппарат02.07.2020 17:17
Общество 02.07.2020 17:17
В волгоградском "Роторе" прокомментировали слухи о бунте среди игроков из-за зарплат02.07.2020 16:42
Общество 02.07.2020 16:42
Пришкольные лагеря в Волгограде откроют в середине лета02.07.2020 15:53
Общество 02.07.2020 15:53
Погода не шепчет: в Волгоградской области ожидают шквал, град и грозы02.07.2020 15:30
Общество 02.07.2020 15:30
В Волгоградской области сторонники московского времени побеждают в опросе02.07.2020 13:43
Общество 02.07.2020 13:43
74% избирателей Волгоградской области приняли участие в опросе по времени02.07.2020 13:02
Общество 02.07.2020 13:02
Родина отдохнувшего на Фиджи депутата - в передовиках по голосованию за Конституцию в Волгоградской области02.07.2020 12:02
Общество 02.07.2020 12:02
Стали известны окончательные результаты голосования по Конституции в Волгоградской области02.07.2020 08:18
Общество 02.07.2020 08:18
Реклама