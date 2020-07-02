Погода не шепчет: в Волгоградской области ожидают шквал, град и грозы

Общество 02.07.2020 15:30
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02.07.2020 15:30
Сегодня в отдельных районах Волгоградской области до конца суток ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20-25м/с, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение регионального ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.
В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».
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