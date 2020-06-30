Оперативно-выездные бригады энергетиков завершают работы по восстановлению энергоснабжения частного сектора Калача-на-Дону. Как сообщил ИА «Высота 102» директор Суровикинского филиала АО «Волгоградоблэлектро» Виктор Васин, на месте задействована специальная техника и работает 5 бригад специалистов.

Без электричества минувшей ночью остались около тысячи потребителей районного центра, проживающих на улицах Игнатьева, 9 Мая, Октябрьская, Ким, Пролетарская, имени А. Шестаковой, Пионерская, в переулках Строительный, Луговой и 21-ой Армии. Во время прохождения грозового фронта скорость ветра достигала 23 метров в секунду. В результате из строя оказались выведены четыре линии электропередачи 0,4 кВ.

В ночное время оперативный персонал электросетевой компании незамедлительно приступил к ликвидации последствий непогоды. На данный момент устранена опасность поражения электрическим током от оборванных проводов.

Мероприятия по устранению повреждений на линиях практически завершены. Произведена замена изоляторов, перетяжка проводов. Дополнительно для выполнения аварийно-восстановительных работ направлены бригады специалистов с других производственных участков Суровикинского филиала. В кратчайшие сроки электроснабжение будет восстановлено полностью.