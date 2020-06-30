В Волгограде погибшая от коронавируса женщина до последнего не обращалась к медикам

Общество 30.06.2020 13:01
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30.06.2020 13:01
57-летние женщина и мужчина скончались от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, с начала заболевания жительница Волгограда не обращалась за помощью медиков. Лишь при ухудшении самочувствия она вызвала «Скорую помощь». Ее госпитализировали в клиническую больницу №4. Спасти пациентку, у которой были сопутствующие заболевания эндокринной системы, не удалось.
Второй летальный случай произошел в больнице №16. Известно, что у скончавшегося волгоградца диагностировали двустороннюю пневмонию.
Напомним, всего от COVID-19 в Волгоградской области умерли 39 человек. Количество заболевших - 6327 человек.
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