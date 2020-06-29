Летние кафе в Волгограде выходят из самоизоляции

Общество 29.06.2020 15:09
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29.06.2020 15:09
После долгих месяцев самоизоляции в Волгограде завтра, 30 июня, возобновляется работа сезонных кафе, гостиниц, фитнес-центров, спортивных площадок, турбаз и санаториев. Как сообщает ИА "Высота 102", в ожидании старта запоздалого сезона сотрудники кафе наводят марафет на летних террасах: чистят, красят, подметают, поливают цветы, расставляют мебель. Согласно распоряжению оперативного штаба региона, с 30 июня летние кафе вернутся к жизни, но с соблюдением необходимых для сегодняшних коронавирусных реалий санитарно-эпидемиологических требований. О том, как ждут первых посетителей в летних кафе - в фоторепортаже.
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