Общество

В Волгограде несколько районов остались без воды из-за аварии на магистральных сетях

Общество 29.06.2020 09:59
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29.06.2020 09:59




Перепад напряжения на энергосетях стал причиной крупной коммунальной аварии в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города,  компания «Концессии водоснабжения» устраняет технологическое нарушение в системе водозабора.
В настоящее время временно приостановлена подача горячего водоснабжения в Краснооктябрьском, Дзержинском и частично Тракторозаводском районах, что позволяет снизить нагрузку на сети. Холодное водоснабжение жителей Тракторозаводского района осуществляется в полном объеме, Краснооктябрьского и Дзержинского районов – на пониженном давлении. На некоторых объектах микрорайона «Семь ветров» и зоны улицы Ангарской Дзержинского района могут отмечаться перебои с подачей холодной воды из-за недостаточного давления.
Перепад напряжения на линиях, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок», случился сегодня утром. В результате  произошла нештатная ситуация на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища, обслуживаемой компанией «Концессии водоснабжения». Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм.   
На время восстановительных работ водопроводные очистные сооружения работают в режиме ограниченной функциональности. 
Если в квартирах на севере Волгограда воды нет, то на некоторых улицах ее предостаточно. К примеру, потоп, как видно на кадрах любительской видеосъемки, наблюдается на улице Тракторостроителей.



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